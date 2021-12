Bahia finaliza preparação com treino tático no Fazendão

Com um treino tático, o Bahia encerrou na manhã desta sexta-feira, 9, no Fazendão, a preparação para enfrentar o Náutico, neste sábado, 10, às 16h30, na Arena Pernambuco, em Recife, pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Na atividade, Guto Ferreira mesclou um trabalho de bolas paradas defensivas. No fim, os atletas fizeram uma movimentação de posse de bola em campo reduzido.

Para o duelo deste sábado, o treinador terá quase todo o elenco disponível. Allano e Eduardo, que cumpriram suspensão, retornam ao time. O único desfalque será o meia Renato Cajá, punido pelo terceiro cartão amarelo.

Após o treino, a delegação Tricolor seguiu viagem, no início da tarde desta sexta, para Recife.

