Bahia fica no empate sem gols com o Altos-PI pelo Nordestão

O Bahia não conseguiu repetir a boa atuação da última quarta-feira, 8, quando goleou o xará de Feira por 6 a 0, no Baianão, e ficou apenas no empate em 0 a 0 com o Altos-PI neste domingo, 12, pela Copa do Nordeste. O jogo válido pela 3ª rodada do torneio foi realizado no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina. Com o resultado, o Tricolor chegou a cinco pontos e se manteve no topo do Grupo B.

Sem tempo para descanso, o Esquadrão vira a chave e volta as atenções para a Copa do Brasil. O Bahia estreia diante do Sergipe, na próxima quinta, 16, no estádio Lourival Baptista, em Aracaju.

O jogo

Apesar da evidente superioridade do Bahia, o time do Altos-PI não se intimidou e bateu de frente com o time visitante. Logo no início da partida, a equipe tricolor foi para cima e montou uma blitz na defesa do Jacaré. Aos 4 minutos, o volante Renê Junior experimentou de fora de área, mas a bola saiu fraquinha dos pés do atleta do Esquadrão.

Mas quem roubou a cena no primeiro tempo foi a dupla Zé Rafael e Régis. Com dribles desconcertantes, os dois atletas abriram espaços e criaram jogadas para o atacante Hernane. Aos 13 min, Régis saiu avionado pela direita, infiltrou na área e cruzou para o Brocador, que não conseguiu aproveitar. No rebote, Armero mandou um chutaço na trave.

Aos 15 min, o meia Zé Rafael fez jogada individual, foi em direção ao gol e tocou para Hernane na entrada da área. O centroavante limpou o zagueiro e bateu no cantinho, mas o goleiro Alex Alves, inspirado, defendeu.

A partir daí, o Tricolor ainda teve uma cobrança de falta com Régis, que o goleiro Alex defendeu. As jogadas pela direita incomodaram o Altos, que só chegou perto de marcar na meta do goleiro Jean com jogadas de Manoel e Joelson, os atacantes da equipe do Jacaré.

Tricolor não consegue abrir o placar

Apesar de precisar do triunfo para disparar na liderança do Grupo B, o Tricolor não voltou com a mesma disposição do primeiro tempo. Displicente no reinício de jogo, o time viu o atacante Manoel, do Altos, crescer na partida e ameaçar a meta do goleiro Jean. Aos 13 min, Manoel recebeu passe de Leandro Sobral, cortou o defensor e bateu de canhota.

Mas, aos 15 min, o meia Renato Cajá entrou na partida no lugar de Régis. A partir daí, o Esquadrão passou a criar diversas jogadas pelo meio, criando perigo para o goleiro Alex Alves. Bahia ensaiou voltar com a intensidade do primeiro tempo com a entrada de Cajá, mas o time se lançou pro ataque, aos 33 min e deixou um vazio lá atrás.

O Altos recuperou a bola e ligou o atacante Manoel, que partiu em velocidade. Para frear a jogada que poderia acabar em gol, o lateral-direito Eduardo fez a falta e foi expulso. Com um menos, o Bahia não teve forças para buscar o resultado e a partida terminou mesmo em 0 a 0.

Altos 0 x 0 Bahia - 3ª rodada do Grupo B da Copa do Nordeste

Local: Estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina (PI);

Quando: Domingo, 12, às 16h

Árbitro: José Woshington da Silva

Assistentes: Cleberson do Nascimento Leite e Fabrício Leite Sales (trio de Pernambuco)

Cartões amarelos: Leandro Sobral, Vitor Salvador, Thiaguinho (Altos); Armero, Renê Jr, Diego Rosa, Zé Rafael (Bahia)

Cartão vermelho: Eduardo (Bahia)

Altos: Alex Alves, Dos Santos, Vitor Salvador, Marcelo e Thiaguinho; Nonato, Jeremias (William), Leandro Sobral (amarelo) e Esquerdinha; Manoel e Joelson. Técnico. Francisco Diá.

Bahia: Jean, Eduardo, Tiago, Jackson e Armero ; Renê Jr, Edson e Régis(Cajá); Diego Rosa (Juninho), Zé Rafael (Gustavo) e Hernane. Técnico. Guto Ferreira.

