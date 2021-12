O Bahia fez uma de suas piores apresentações na Série B, na noite desta sexta-feira, 15, no Castelão, e não saiu do 0 a 0 com o Sampaio Corrêa, lanterna da competição. O resultado poderia ter sido pior, já que o time da casa perdeu uma cobrança de pênalti.

Tiago Lemos Bahia fica no empate com o lanterna Sampaio Corrêa

Com o empate, a equipe baiana está longe do G-4 que se garantirá na elite no fim do ano. Com 21 pontos, o Esquadrão está a seis dos quatro primeiros colocados, mas a distância pode aumentar com o complemento da rodada, neste sábado, 16.

No próximo sábado, 23, o tricolor recebe o Luverdense, na Fonte Nova. Já o Sampaio vai encarar o Londrina.

O jogo

A partida foi de dar sono ao torcedor. No primeiro tempo, os maranhenses tentaram em chute de Léo Gago de fora da área, defendido por Jean em dois tempos.

Já o tricolor preferiu tocar a bola no meio de campo, com pouca força ofensiva. Os improdutivos Hernane e Renato Cajá tentaram de cabeça após lançamentos na área, mas mandaram para fora.

O que faltou, no entanto, foi qualidade. Edigar Junio sentiu a coxa e deixou o campo no início do jogo. Régis entrou e nada fez.

Na etapa final, Tinga foi o pior e cometeu pênalti em Edgar. Sorte dele que o atacante Elias, ex-Bahia e Botafogo, acertou a trave esquerda de Jean na cobrança.

Lucas Fonseca levou uma pancada e deu lugar a Éder. Zé Roberto entrou no lugar de Luisinho, um dos piores em campo, mas não aproveitou a chance.

Após o apito final do árbitro, Hernane disse que faltou coletividade: "Faltou mais companheirismo. Ao invés de procurar o colega, finalizamos e erramos. Sabemos que a fase não está fácil. Nessas horas é melhor tocar a bola".

Confirmada negociação

O Bahia confirmou oficialmente a negociação de Marcelo Lomba com o Inter por mais de R$ 2 milhões, além da chegada por empréstimo do goleiro Muriel até o fim do ano com os salários pagos pelo clube gaúcho - valor incluso na venda.

"Lomba nos deixou claro que não estava feliz, que se sentia perseguido por torcida e imprensa, que não vinha conseguindo render seu máximo e que ir para lá seria uma boa oportunidade. Queremos atletas 100% focados no Bahia", disse o vice-presidente do Bahia, Pedro Henriques.

adblock ativo