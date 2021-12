Tá bem. Mais vale um pontinho nas mãos do que três voando. No entanto, o Bahia deixou de vencer outro adversário direto na briga pelo acesso. Jogando na Arena Fonte Nova, na noite desta terça-feira, 11, o tricolor ficou no empate por 1 a 1 com o Náutico.

Jacson Brasil Bahia fica no empate com Náutico em casa; veja os gols

A torcida compareceu em ótimo número para empurrar o Esquadrão. Foram 23.187 pagantes. Só que eles ficaram decepcionados com o primeiro tempo que viram na Fonte Nova.

Com o resultado, o time comandado por Sérgio Soares perdeu duas posições e agora ocupa o quarto lugar na tabela de classificação. Na próxima sexta, 14, o Bahia sai para encarar o Atlético-GO, no Serra Dourada.

O jogo

Apesar de o Bahia ficar com 66% de posse de bola, não repetiu o bom futebol dos dois últimos jogos. Finalizou oito vezes e apenas uma foi no gol. Aos 43 minutos, pagou o preço. Gaston Filgueira cruzou rasteiro, da esquerda, e Patrick Vieira empurrou para a rede tricolor.

Na segunda etapa, o jogo melhorou e as duas equipes passaram a buscar mais o gol. João Paulo tentou pelo Bahia e Rodolpho defendeu. Em seguida, Patrick Vieira obrigou Douglas Pires a fazer uma boa defesa.

Numa cobrança de escanteio, Fabiano Eler cabeceou e Douglas Pires espalmou nos pés do zagueiro, que inacreditavelmente acertou a trave.

Aos 12 minutos, Kieza ajeitou para Vítor soltar um balaço de fora da área, no ângulo: 1 a 1 e alívio azul, vermelho e branco.

