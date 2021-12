Bahia fica no empate com Juazeirense e perde liderança

O Bahia não soube aproveitar as boas oportunidades que teve, sobretudo na primeira etapa, no duelo contra o time do Juazeirense e não passou de um empate sem gols no Estádio Adauto Morais, em Juazeiro (a cerca de 500 km de Salvador), na tarde deste domingo, 21. Apesar do ponto conquistado fora de casa, em jogo válido pela sexta rodada da 2ª fase do Campeonato Baiano, a torcida tricolor não ficou satisfeita, já que o time perdeu a liderança do Grupo 1.

Com o resultado, o Esquadrão, que chegou aos sete pontos ganhos, foi alcançado pelo time do Juazeiro, que derrotou o rival Vitória por 1 a 0 no Barradão, também nesta tarde, e se tornou o novo líder, já que tem uma vitória a mais que o time Tricolor. O Botafogo (4 pontos), que foi derrotado pelo Vitória da Conquista, e o Feirense (3 pontos), que caiu diante do Bahia de Feira, aparecem na terceira e quarta posição, respectivamente. Ao contrário do Bahia, o empate para o time do Juazeirense teve gosto de triunfo: o Cancão de Fogo chegou aos 13 pontos e assumiu a ponta do Grupo 2, com um ponto a mais que o Vitória.

Apesar de superior ao time adversário, sobretudo na etapa inicial, quando criou as melhores oportunidades, o Esquadrão teve pouca objetividade e não conseguiu balançar as redes, mesmo ciente de que um vacilo poderia resultar na perda do posto de líder de sua chave. No primeiro tempo, a trave foi um empecilho para as duas equipes. Já na etapa complementar, os ânimos baixaram e os dois times criaram pouco, inibindo qualquer alteração no marcador.

Na próxima rodada, a penúltima da segunda fase do Baianão, o Bahia volta à campo para enfrentar o xará Bahia de Feira, na próxima quarta-feira, 24, às 20h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador. No mesmo dia, mais cedo, o Juazeirense jogará fora de casa contra o Botafogo, no estádio de Pituaçu, às 16h.

Trave salva - Buscando manter a liderança do Grupo 1 e a vantagem para os demais adversários da chave, o Esquadrão entrou em campo nesta tarde ciente de que não poderia vacilar diante do Juazeirense, que mantém bom retrospecto jogado em seus domínios. Mesmo desfalcado de jogadores titulares como o goleiro Lomba, Neto, Hélder, Adriano e o atacante Souza, que se recuperam de lesões, o Tricolor foi melhor que o adversário na primeira etapa. O time da capital criou boas oportunidades, mas faltou objetividade diante do Cancão de Fogo. Logo no primeiro minuto, Jéferson cruzou na área para Obina, mas a defesa do time da casa chegou primeiro e afastou o que seria um gol relâmpago.

Em outra boa chance, não fosse a trave, o Esquadrão quase abre o marcador. Aos 12 minutos, após cobrança de escanteio de Jéferson, o atacante Obina recebeu dentro da área e, desequilibrado, ainda conseguiu mandar a bola na trave, assuntando a torcida do time de Juazeiro. Três minutos depois, Obina teve outra grande oportunidade: após tabela com Rosales, o atacante recebeu livre na cara do goleiro Maikon, mas chutou em cima do defensor, que conseguiu se antecipar e fazer uma grande defesa.

A resposta do time da casa veio aos 21 minutos: em cobrança de falta na intermediária, Capone mandou a bola direto para gol e por pouco não surpreende o goleiro Omar. O defensor teve de se esticar para dar um tapa na bola, que pegou no travessão antes de sair. Com boas jogadas de movimentação, o Tricolor chegou mais uma vez aos 28: após receber passe na entada da área, Obina encobriu o goleiro adversário, mas Sidrailson salvou antes de a bola entrar.

Da intermediária, Zé Roberto também arriscou, aos 33 minutos, mas viu a bola passar por cima da meta. Já o time da casa, na ultima boa chance da primeira etapa, chegou com Magal, que avançou pela esquerda, aos 43, e tentou pegar o goleiro Omar adiantado. No entanto, o jogador do Juazeirense errou o chute e mandou pra fora a oportunidade de ir com a vantagem para os vestiários.

Esquadrão foi melhor, mas faltou objetividade (Foto: Ivan Cruz / Agência BAPRESS)

Segundo tempo morno - Sem o mesmo poder ofensivo do primeiro tempo, e sem promover alterações, o time da capital voltou dos vestiários morno. A primeira chance foi do time da casa: aos 10 minutos, Muriel recebeu na entrada da área e arriscou o chute, mas a bola saiu fraca e o goleiro Omar defendeu sem dificuldades. O Tricolor até chegou com Zé Roberto, aos 17, mas o jogador, após invadir a área em velocidade, pegou mal e Maikon segurou firme.

Dois minutos depois, quem levou perigo foi o Juazeirense: após jogada em velocidade, Willian Carioca chutou colocado da entrada da área, mas Omar defendeu. Para tentar movimentar um pouco mais a partida, os dois treinadores fizeram modificações nas equipes. O técnico Joel Santana trocou Zé Roberto por Marquinhos Gabriel, substitui Paulo Rosales por Freddy Adu, que fez seu jogo de estreia pelo tricolor, e tirou Pablo, que saiu mancando, e colocou Madson. As alterações, no entanto, pouco modificaram o andamento do jogo.

Aos 28, o time da casa chegou com Sandro, que chutou da intermediária após receber bom passe em profundidade, mas mandou a bola à esquerda do gol defendido por Omar. E por pouco o time do Juazeirense não abre o placar nos minutos finais: aos 43, em boa jogada individual, Vanderson carregou a bola até a entrada da área, ajeitou e mandou uma bomba. No entanto, a oportunidade de tirar o zero do marcador parou no travessão do goleiro do Bahia.

