A ameaça do terceiro revés no ano agoniou os tricolores na quinta-feira, 12, na Fonte Nova, mas um gol de Kieza assegurou ao Bahia o empate de 1 a 1 com o CRB e a liderança definitiva do Grupo E da Copa do Nordeste [veja os gols abaixo].

O resultado final trouxe alívio ao Tricolor, que havia sido eliminado na primeira fase das duas edições anteriores da competição. Mas deixou dúvidas por causa das dificuldades enfrentadas.

No seu terceiro confronto com um time da Série B do Campeonato Brasileiro nesta temporada, como parâmetro do que enfrentará a partir de maio, o Esquadrão de Aço continuou sem vencer. Já tinha empatado em 3 a 3 com o próprio CRB em Maceió, há um mês. E, no Ba-Vi, arrancou o 1 a 1 no Barradão, atuando com um jogador a menos durante mais de uma hora.

Na última rodada da fase de grupos do Nordestão, na próxima quarta, 18, o Bahia enfrentará o Campinense na paraibana Campina Grande. Poderá poupar titulares, pois encara o Galícia no próximo domingo, às 16h, no Estádio de Pituaçu, pelo duelo de ida das quartas de final do Baiano.

Com gol de Alvinho aos 34 minutos do segundo tempo, o Campinense, campeão nordestino de 2013, venceu o Globo por 1 a 0 no Rio Grande do Norte, na quinta, também pela quinta rodada.

Eliano Jorge Bahia fica no empate com CRB e se classifica no Nordestão

Ofensividade

O CRB atuou desfalcado de seu principal jogador, o armador Morais, ex-Bahia. Já o anfitrião quase manteve a escalação das partidas anteriores. Faltou o machucado volante Bruno Paulista, cujo lugar foi ocupado pelo paraguaio Pittoni.

O produtivo trio de ataque, formado por Kieza, Léo Gamalho e Maxi, se repetiu. Teve em torno de si uma atenta e numerosa marcação.

Se os regatianos atinavam com a proposta do contragolpe, sua situação melhorou logo aos 3 minutos. O meio-campista Fernando recebeu na área tricolor um cruzamento certeiro do lateral esquerdo Pirão e cabeceou no canto de Jean para inaugurar a contagem para o Alvirrubro.

O Tricolor precisou superar a postura defensiva do adversário e seu próprio nervosismo de buscar uma reação. Aos 15 minutos, o meia tricolor Tiago Real fez jogada individual e carimbou o travessão.

Mas Fernando quase marcou novamente de cabeça, aos 27, após Alex Willian desarmar Pittoni na defesa do Esquadrão de Aço e cruzar para a área.

De cabeça, o pequenino argentino Maxi exigiu bela defesa de Júlio César, aos 32.

No intervalo, Sérgio Soares substituiu Pittoni pelo atacante Zé Roberto, talismã de vitórias neste ano.

O Bahia, que vinha pressionando bastante, intensificou a pressão sobre os visitantes na etapa complementar. No entanto, não criava tantas oportunidades claras como antes. E tinha o cronômetro contra si.

Júlio César parou Kieza. O zagueiro Titi quase igualou, de cabeça. E o empate foi amadurecendo.

Aos 30 minutos, em rebote de cobrança de falta, com a defesa do Galo desarrumada, Zé Roberto fez cruzamento rasante da ponta esquerda, e Kieza, de letra, empatou. Na comemoração, o goleador recebeu cartão amarelo por tirar o uniforme, mostrando a camisa de uma torcida organizada que vestia por baixo.

Não houve erro em nenhum lance capital, mas a torcida azul, vermelha e branca reclamou bastante da arbitragem por marcação de faltas e impedimentos.

