Bahia fica no 1 a 1 com o Santa Cruz

O discurso antes de a bola rolar em 2014 encantou. O técnico Marquinhos Santos prometeu armar um time ofensivo e o fez na estreia da Copa do Nordeste.



Porém, o 4 a 1 sofrido ante o CSA, em Maceió, fez o treinador resgatar o esquema com três volantes utilizado por Cristóvão Borges em 2013.



Não deu resultado. O time jogou mal, foi dominado pelo Santa Cruz e, na Fonte Nova, ficou no empate por 1 a 1. O Tricolor baiano segue na lanterna do Grupo B. O pernambucano, na segunda posição.

adblock ativo