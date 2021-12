O empate por 0 a 0, na terça-feira, 12, em Lucas do Rio Verde (MT), pelo jogo de ida da segunda fase da Copa do Brasil, foi uma punição aos já recorrentes problemas de pontaria que o Bahia vem apresentando ao longo do ano. No sábado passado, por exemplo, pela Série B, o time desandou a perder gols e, no fim, acabou cedendo o empate ao América-MG.

Ricardo Palmeira Bahia fica no 0 a 0 com Luverdense na Copa do Brasil

O Tricolor já vinha merecendo essas punições pelo pecado do 'pé torto' há um bom tempo. No Baianão, que ele conquistou, isso só não ocorreu devido à fragilidade dos rivais.

Na terça, mesmo com seis reservas, o Bahia foi superior em campo, em especial no primeiro tempo. Tivesse uma melhor pontaria, teria saído do Mato Grosso com uma vitória tranquila. Na primeira etapa, completamente dominada pelos baianos, Willians Santana e Zé Roberto perderam duas chances claras, cada um.

Com relação a Willians, a primeira bola desperdiçada, logo aos dois minutos, dá até para perdoar. Primeiro porque foi ele o responsável pela criação da jogada. Depois porque o goleiro Edson teve mérito no lance, ao fechar o ângulo e fazer uma boa defesa.

Já o segundo lance não tem perdão. Rômulo deu lindo passe por cima da zaga, Willians saiu na cara do gol, mas errou o domínio da bola e permitiu que Edson ficasse com ela.

Zé Roberto, por sua vez, vacilou em dois chutes. No primeiro, recebeu de Mateus e, livre na área, bateu rasteiro, mas para fora. Depois, concluiu mal, por cima da trave, um cruzamento à meia altura de Willians Santana.

Segundo tempo morno

No segundo tempo, o Bahia diminuiu o ímpeto ofensivo, mas seguiu perdendo oportunidades. Chutes de Zé Roberto, Bruno Paulista e Jeam pararam no goleiro rival. Quando Zé Roberto finalmente marcou, estava impedido.

A situação só não foi pior porque, quando Omar deu uma 'pixotada' aos 12 minutos do segundo tempo, ao errar uma saída de bola e deixar Diego Rosa livre para marcar, a conclusão do atacante mato-grossense foi para fora. De resto, sem ter a sua meta ameaçada, o goleiro tricolor foi expectador da partida.

A partida de volta será na Fonte Nova, às 22h, na próxima quarta-feira, 20. Qualquer empate, à exceção do 0 a 0, que leva a decisão para os pênaltis, dá a vaga ao Luverdense. Portanto, é bom o Bahia se cuidar. Caso contrário, a punição que vem sofrendo pode se tornar irreversível.

