Bahia fica com o vice-campeonato do Nordestão Sub-20

A equipe sub-20 do Bahia ficou com o vice-campeonato da Copa do Nordeste da categoria após perder nas penalidades para o Fortaleza. Em final única, realizado na tarde do sábado, 8, no estádio Batistão, em Aracaju, o jogo terminou empatado por 2 a 2 no tempo regulamentar e, nas cobranças de pênalti, o Esquadrãozinho perdeu por 4 a 2.

Na etapa inicial, o tricolor baiano pulou na frente do placar. No entanto, logo em seguida, o Fortaleza chegou à igualdade. No segundo tempo, o Bahia ampliou o marcador. Mas, aos 42 minutos, o tricolor cearense conseguiu o gol de empate. Nas penalidades máximas, o lateral Matheus Bahia e o atacante Douglas desperdiçaram as cobranças.

Agora, o tricolor baiano foca na Copa São Paulo de Futebol Junior de 2019. O Esquadrão estreia no dia 3 de janeiro, às 17h (horário de Brasília), em Taquaritinga, contra o Boavista SC-RJ.

