Bahia festeja triunfo e mostra confiança para jogo com Fla

Diante do Goiás, o Bahia conquistou a sua quarta vitória neste Campeonato Brasileiro. Delas, duas foram como visitantes: Inter e São Paulo. A outra, contra o Botafogo, foi como mandante, mas em dia que o tricolor teve de mandar seu jogo em Aracaju.

No último domingo, 28, enfim, veio o triunfo diante da torcida. Isso após empates contra Coritiba e Vitória, além de derrota para o Corinthians. Não por acaso, a festa era enorme no estádio.

"A gente tinha conversado antes do jogo e sabia que estes seriam nossos seis pontos mais importantes no ano. Com todo o respeito que Goiás e Flamengo merecem, vamos buscar os dois triunfos. Hoje (domingo), merecemos vencer. Talvez tenhamos recuado demais no segundo tempo, mas foi bom para testar nosso poder de marcação", festejava Hélder.

Cristóvão, mesmo perdendo o volante Feijão pelo terceiro cartão amarelo, completou, avisando que pode manter a postura defensiva do time.

"Vinhamos tendo uma boa performance fora de casa. Era só uma questão de mantê-la. Gostei do nosso sistema de marcação no segundo tempo. Como os times se conhecem no campeonato, é importante ter alternativas táticas. Até para ser previsível, posso enfrentar o Flamengo assim", declarou.

Mesmo que seja mais defensivo na quarta, o Bahia contará com a atuação do empolgado Marquinhos, que celebrava também a quebra do seu jejum pessoal. "Eu vinha me cobrando um gol pelo Bahia. Sabia que precisava ter mais calma e treinar mais a finalização. Agora, creio que a torcida possa esperar isso de mim: um jogador criador, mas também um bom finalizador", disse.

