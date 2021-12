Bahia fecha treino em Praia do Forte e faz mistério

O Bahia fez um treino secreto na tarde desta quinta-feira, 29, em Praia do Forte, no município de Mata de São João, localizado no Litoral Norte da Bahia.

Com a volta de Souza, após cumprir suspensão, a dúvida do técnico Charles Fabian está na frente, pois no meio-campo permanecem Paulinho Dias, Tiago Real e Eduardo. Kieza está confirmado. Maxi Biancucchi e João Paulo Penha disputam a vaga.

Sem o lateral-esquerdo João Paulo, que está lesionado, a escalação contra o Botafogo no sábdao, 31, deve ter Douglas Pires; Railan, Gabriel Valongo, Gustavo e Vitor; Paulinho Dias, Souza, Tiago Real e Eduardo; Maxi e Kieza.

Sobre o adversário, Charles alertou que "o Botafogo é um time que cede espaço para o adversário jogar, principalmente nos lados, e aproveita os contra-ataques, pois 70% dos gols do Botafogo na Série B saíram assim, com jogadores rápidos como Sassá, Neilton, a passagem de Luis Ricardo, que é muito forte".

O elenco tricolor viaja para o Rio de Janeiro nesta sexta, 30, às 14h. Antes, pela manhã, o time treina no Fazendão.

