Bahia fecha patrocínio com a Caixa até fim do ano

O Bahia confirmou nesta terça-feira, 9, de maneira oficial, que a Caixa Econômica Federal é seu novo patrocinador máster. O contrato, que foi publicado no Diário Oficial da União na semana passada, vai inicialmente até o final deste ano - período em que a estatal geralmente revê sua política de investimentos. Pelo que foi publicado no documento oficial, o valor a ser pago para o Tricolor é de R$ 2 milhões neste período.

Com a assinatura com a Caixa, a MRV Engenharia, atual patrocinador máster da camisa tricolor, será deslocada para a lapela do uniforme.

Como adiantado pelo A TARDE na época, o Esquadrão tentava fechar com a Caixa desde novembro do ano passado, quando o Bahia aderiu ao Profut (programa de erradicação das dívidas dos clubes com a União) e entrou na fila para obter as últimas Certidões Negativas de Débito (CNDs) necessárias. As certidões constatam que o clube quitou seus débitos e são exigência em qualquer parceria estatal.

A intenção da Caixa de patrocinar o Bahia vem desde 2013, quando o banco procurou a dupla Ba-Vi. Na época, o Tricolor não possuía as CNDs, e por isso apenas o Leão ficou com o patrocínio. O valor pago ao Vitória, por estar na Série A, é de 6 milhões por ano.

No campo

O Bahia continua treinando de olho no duelo da próxima terça, dia 16, contra o Atlético-GO, na Fonte Nova, pela última rodada do 1º turno. Nesta terça, o técnico Guto Ferreira comandou mais um treinamento tático.

As baixas continuam por conta do volante Feijão, com dores musculares, e do zagueiro Jackson, em recuperação de uma fissura num pé. Outro que busca se recuperar é o zagueiro Gustavo, que sofreu uma lesão ligamentar no joelho esquerdo em março último.

adblock ativo