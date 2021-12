Bahia fecha parceria com futebol de amputados

O Tricolor fechou uma parceria com Futebol de Amputados da Bahia. A equipe levará o escudo do Bahia para o Campeonato Brasileiro e para a Copa do Nordeste da categoria.

O campeonato regional será disputado entre os dias 14 e 16 de setembro, em Natal, no Rio Grande do Norte. Já o Nacional, acontecerá em novembro, entre os dias 12 e 15 de novembro, em São Paulo.

