Bahia fecha negócio para ficar com CT do Fazendão

Mesmo envolvido no processo de sucessão presidencial, o Bahia vai oficializar nesta quinta-feira, 27, um acordo que influenciará no futuro do clube. Após mais de um ano de negociações, a diretoria assinará um termo com a OAS que visa recuperar o Fazendão e comprar da construtora a Cidade Tricolor, novo centro de treinamentos no município de Dias D'Ávila.

O evento, aberto apenas para a imprensa e para os conselheiros do clube, acontecerá às 17h, no Fazendão. O acordo foi divulgado em primeira mão em entrevista do vice-presidente Valton Pessoa para A TARDE na edição de 22 de outubro deste ano.

Segundo o dirigente, a aquisição da Cidade Tricolor foi acertada em R$ 23,6 mi. Destes, R$ 13,6 mi serão pagos com Transcons (Transferência do Direito de Construir, espécie de moeda do mercado imobiliário), adquiridos na desapropriação da Sede de Praia - que rendeu ao clube cerca de R$ 39 mi. Os R$ 10 mi restantes serão pagos em dinheiro, em parcelas fixas de R$ 1 mi ao longo de dez anos.

Trata-se de uma revisão do negócio original, realizado por Marcelo Guimarães Filho, que visava a permuta do Fazendão pela Cidade Tricolor. Além de entregar o antigo CT como pagamento, o clube ainda arcaria com mais R$ 12 mi. No novo acordo, além de ficar com o Fazendão, o Bahia ganhou um terreno que ligará o centro ao bairro de São Cristóvão.

