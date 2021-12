Bahia fecha mercado com contratação de lateral

Com a apresentação de Maxi e Emanuel, o Bahia vai encerrar a temporada de contratações com 13 novidades. Segundo Valton Pessoa, o último reforço deste começo de ano será o lateral-esquerdo Guilherme Santos.

O jogador, que defendeu no ano passado o Atlético-GO, já está em Salvador desde o final de semana, quando realizou exames médicos. Valton diz que falta apenas a liberação do Atlético-MG, que detém os direitos do atleta, para confirmar a contratação. Depois dele, novos atletas só devem chegar para o Brasileiro.

E, mesmo assim, para cobrir eventuais deficiências. "Montamos esse time visando o ano como um todo. Se for necessário, podemos trazer uma ou duas peças para o segundo semestre", explica Valton.

Com isso, o dirigente espanta os boatos de que o Tricolor estaria de olho na contratação de Borges, que está no Cruzeiro. O elenco terá somente dois centroavantes - Rafael e Jonathan -, mas há a intenção do técnico Marquinhos de formar um time sem um homem de área.

Além da confirmação de Guilherme, falta também apresentar o volante paraguaio Wilson Pittoni. O jogador, que deve chegar a Salvador ainda hoje, será apresentado oficialmente no Hotel Deville, nesta quarta-feira, 15, às 9h.

