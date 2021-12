Bahia fecha empréstimo com atacante Fernandão

O Bahia anunciou na manhã desta sexta-feira, 19, a contratação do mais novo reforço para o ataque: Fernandão, que já está Salvador desde esta sexta, onde realizou exames médicos. A apresentação do jogador está marcada para a próxima segunda, 22.

Ele chega por empréstimo junto ao Atlético-PR até o final da temporada. O tricolor já fechou essa semana também a contratação do zagueiro Rafael Donato.

Com Souza de fora por 40 dias, Joel Santana conta apenas com Obina e o jovem Matheus para a posição. O Bahia ainda dispõe Adriano, Ítalo Melo, Thuram e Ryder para o ataque.

Por onde passou, Fernandão mostrou ser um jogador forte, que pode servir como espécie de pivô no ataque que explora jogadas aéreas do alto de seu 1,92m. O centroavante começou a carreira no América-RJ e a passagem pelo Tricolor será o 12º clube da carreira.

Antes de chegar ao clube paranaense, Fernandão se destacou no Democrata-MG em 2011 e chamou a atenção do futebol paulista. Foi contratado pelo Guarani para a disputa da Série B daquele ano e marcou cinco gols pelo Bugre. No mesmo ano, foi contratado pelo Palmeiras e encerrou a temporada com 15 gols anotados.

adblock ativo