Bahia fecha dia com trabalho técnico e tático

O Bahia não está a passeio em Praia do Forte. Durante a tarde, os atletas voltaram ao batente para participar de dois treinamentos: um técnico e o outro tático.

Pela manhã, o grupo tricolor participou de um trabalho comandado pelo técnico Gilson Kleina. A atividade durou duas horas. Os atletas executaram exercícios físicos e também de fundamentos com a bola.

Titi, que era dúvida para enfrentar o Palmeiras, teve uma boa notícia. O zagueiro vai nesta quinta, 30, para Praia do Forte, onde será integrado ao grupo tricolor. Ele havia ficado em Salvador para fazer tratamento no joelho e tentar se recuperar a tempo de entrar em campo.

Como não tem mais problema, Titi vai ser titular no lugar de Demerson, que não pode enfrentar o Porco porque recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota para o Internacional e está suspenso.

O volante Fahel e os atacantes Rafinha e Kieza, que estão recuperados de suas respectivas lesões, treinaram normalmente mais uma vez. Nesta quinta, o Bahia só vai a campo no período da tarde, no CT de Praia do Forte.

Ingressos

Os bilhetes para o jogo contra o Palmeiras estão à venda, porém sem a promoção dos confrontos anteriores em casa. As entradas mais baratas custam R$ 15 (meia) e R$ 30 (inteira) para o setor Super Norte da Fonte Nova.

adblock ativo