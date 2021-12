Bahia fecha com Thiago Ribeiro e ainda negocia com Borges

O Bahia oficializou nesta quarta-feira, 16, a contratação de Thiago Ribeiro, 30 anos, que deve se apresentar no Fazendão nesta tarde. O atacante já está inscrito no Baianão, mas, por não estar 100% fisicamente, só deve estrear daqui a 10 dias, na Fonte Nova, no jogo de volta das quartas de final da competição, contra o Bahia de Feira.

Thiago Ribeiro chega por empréstimo até o fim do ano. Ele vinha defendendo o Atlético-MG desde abril de 2015, quando foi emprestado pelo Santos, dono de seus direitos econômicos. Em 11 meses no Galo, fez 10 gols, em 41 jogos.

Seus melhores momentos na carreira foram o título brasileiro de 2006 pelo São Paulo e a passagem pelo Cruzeiro, quando conquistou os mineiros de 2009 e 2011. No Bahia, chega com salário pouco superior a R$ 200 mil por mês.

Henrique e Borges

Henrique, outro reforço do ataque tricolor, pode estrear domingo, contra o Bahia de Feira, pelo Baianão. Ele treina no clube desde segunda e ontem teve a documentação regularizada.

O Bahia ainda negocia com o centroavante Borges, 34 anos, ex-São Paulo, Grêmio, Santos e Cruzeiro. Ele está sem clube desde dezembro, quando deixou a Ponte Preta.

Borges, que já afirmou ser tricolor de infância, está em Salvador, sua cidade natal, e deu declarações confirmando as negociações com o triocolor.

adblock ativo