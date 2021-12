Bahia fecha com lateral-esquerdo para disputa do Campeonato Baiano 2021

Ainda sem anunciar oficialmente, o Bahia acertou com mais um reforço para o Campeoanto Baiano de 2021. Após o atacante Crystian Barletta, o tricolor fechou com o lateral-esquerdo Felipinho, de 23 anos, do Atlético de Alagoinhas.

De acordo com o presidente do clube, o atleta, que foi um dos destaques do Carcará no vice-campeonato baiano de 2020 chegará ao Esquadrão na próxima semana.

"Houve um acerto com o Bahia e o empresário dele. Ele já acertou com o Bahia. Ele deve se apresentar no dia 7 ou 8 ao Bahia", revelou o dirigente ao repórter Ulisses Gama, do Bahia Notícias.

