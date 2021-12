Bahia fecha com lateral Diego Macedo

O Bahia anunciou na tarde desta quarta-feira, 19, a contratação do lateral-direito Diego Macedo, ex- Corinthians. O atleta acertou com Esquadrão até o final de 2014.

O jogador, de 26 anos, chega para brigar por uma posição na ala direita com Galhardo, Madson, e o garoto Railan. Diego estava no Corinthians, mas teve poucas oportunidades no clube paulista.

Ele, também, já defendeu times como Atlético-MG, Ceará, Americana, Linense e Bragantino, onde se destacou no Campeonato Paulista de 2013. No segundo semestre do ano passado, o lateral se transferiu para o Timão.

