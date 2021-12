Bahia fecha com Gilberto, que deve ser anunciado nos próximos dias

Setor mais carente do elenco Tricolor, o ataque do Bahia ganhou nesta sexta-feira, 8, um reforço para a temporada. É o atacante Gilberto, que completou 29 anos no último dia 5. O jogador, que deve ser anunciado oficialmente nos próximos dias, esteve nesta sexta no Fazendão e chegou até a vestir a camisa de treino do clube.

O último time do atleta foi o Yeni Malatyaspor, da Turquia. Por lá, Gilberto, que chegou em fevereiro após deixar o São Paulo, teve uma passagem discreta. Fez apenas dois gols em 12 jogos, nenhum deles começando como titular. Os dois, inclusive, saíram na mesma partida: um triunfo diante do Genclerbirligi, em 31 de março.

“Não fiz a pré-temporada junto com a equipe e por isso cheguei com a parte física um pouco abaixo dos demais. Além disso, levei um tempo pra me adaptar ao estilo de jogo do time”, justificou Gilberto, em entrevista ao jornal Extra.

A experiência na Turquia já é passado. Agora, Gilberto quer recuperar o último bom momento no futebol brasileiro, no primeiro semestre de 2017, quando foi o artilheiro do Paulistão, com nove gols.

Depois do torneio, Gilberto acabou perdendo espaço no elenco do São Paulo com a saída de Rogério Ceni e a chegada de Dorival Júnior ao comando da equipe. No Brasileirão do ano passado, o novo contratado do Bahia jogou em 17 partidas, iniciando apenas duas como titular, e marcando só dois gols.

“Preciso jogar. Ficar no banco e só esperar, sabendo que não chegaria uma chance, é complicado”, disse Gilberto, para justificar a saída do São Paulo e a ida para a Turquia.

Na época, o jogador foi sondado pelo Corinthians e recebeu uma proposta do Botafogo, que ofereceu ao jogador um salário de R$ 200 mil, segundo a imprensa carioca, mas Gilberto preferiu tentar a sorte na Turquia.

Setor carente

No Esquadrão, Gilberto, quando tiver condições de jogar, provavelmente só depois da parada da Copa do Mundo, terá muitas oportunidades para atuar.

O Tricolor baiano passa não só pela carência de opções no setor, como também pelos atletas que vieram e decepcionaram – e muito – o torcedor do Bahia.

Gilberto é mais uma tentativa da gestão Guilherme Bellintani, que não conseguiu emplacar um jogador com bom rendimento para o setor de ataque em 2018. Antes de Gilberto, a maior contratação foi também a pior decepção: Kayke, que, em 14 jogos pelo Bahia, fez apenas um gol e não tem sido mais utilizado nem como opção entre os reservas.

Outro contratado pela gestão Bellintani para o ataque foi Elber, comprado junto ao Cruzeiro. Apesar da disposição em campo e de ser um atleta que não se machucou seriamente na temporada, tem números pouco expressivos para um atacante: um gol em 25 jogos.

Completam a lista de apostas para o ataque em 2018 os jovens ítalo e Fernandinho, inicialmente anunciados como atletas para o sub-23, mas que devido à falta de opções no setor, foram testados no time principal, sem também conseguir um bom desempenho.

Da temporada passada, permaneceram os atacantes Edigar Junio e Júnior Brumado, que são os principais jogadores do setor. Porém, estão machucados. Edigar oscila bons e maus momentos no time, mas, assim como em anos anteriores, passa muito tempo no departamento médico. Já Brumado vem se mostrando um bom jogador, mas ainda carece de tempo para amadurecer o seu futebol.

Nesta sexta, o elenco do Bahia chegou a Salvador apenas à noite, depois da derrota para o Paraná. Neste sábado, 9, a equipe faz o único treino antes do jogo de domingo, 10, às 16h, contra o Botafogo.

