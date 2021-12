Bahia: Fazendão é invadido e equipamentos são roubados

A sala de imprensa do Centro de Treinamento do Bahia, o Fazendão, em Itinga (Lauro de Freitas), foi invadida na madrugada desta segunda-feira, 2. De acordo com a assessoria do clube, os criminosos roubaram os equipamentos do sistema de som utilizados para realizar entrevistas coletivas e uma câmera fotográfica.

Um boletim de ocorrência foi registrado nesta manhã. A sala de imprensa tem câmeras de segurança e as imagens foram entregues à polícia para tentar localizar os assaltantes. O mesmo local já foi invadido antes. No ano passado, criminosos roubaram outros equipamentos de som no Fazendão.

