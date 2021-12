Bahia faz um jogo a cada 11 dias e intensifica treinos na Cidade Tricolor

Eliminado precocemente da Copa do Brasil e com a definição anterior de usar atletas aspirantes no estadual, o Bahia se vê numa situação atípica diante do inchado calendário do futebol brasileiro: cheio de ‘folgas’ na agenda para intensificar os treinamentos.

A clássica sequência com jogo no meio e no final de semana? Aconteceu cinco vezes entre janeiro e fevereiro, com intervalos de dois ou três dias entre as partidas da equipe principal. No entanto, isso só voltará a ocorrer quando começar o Brasileiro, em maio.

Do último confronto (triunfo sobre o Nacional-PAR, na última quarta) até lá, se avançar à decisão da Copa do Nordeste, o Tricolor fará seis duelos em 66 dias, média de uma partida a cada período de 11 dias. Classificado na Sul-Americana, o Bahia só volta a atuar pela competição continental na segunda quinzena de maio.

Desde o confronto com a equipe paraguaia, o técnico Roger Machado contou com um intervalo de nove dias para preparar os atletas para o embate com o Confiança, pela Copa do Nordeste, no próximo sábado. Nesse caso, o espaçamento entre os jogos veio a calhar, pois, assim, o treinador terá tempo suficiente para ajustar o time com a entrada do meia Rodriguinho, principal contratação para a temporada. Ele vai estrear frente aos sergipanos 18 dias depois de realizar sua primeira atividade no CT Evaristo de Macedo.

No sábado, a Fonte Nova verá duplamente o Bahia, mas, após o jogo contra o Confiança, serão os aspirantes a entrar em campo para encarar o Doce Mel, pelo Campeonato Baiano. “Tenho certeza que a gente vai estar bem concentrado, bem preparado. Tanto a equipe principal quanto a equipe de transição, a gente sabe da importância de dar esse pulo na tabela. ”, afirmou o volante Flávio, do time A.

Régis saindo?

Também do elenco principal, mas subutilizado, o meia Régis segue com chance de sair. Um destino possível é o Cruzeiro. “Tivemos contato com o presidente do Bahia, mas a questão salarial deu uma esfriada. A possibilidade ainda existe. Fizemos [uma oferta], mas o Bahia tinha outras questões para ele, aí demos uma recuada”, afirmou Carlos Ferreira Rocha, do departamento de futebol da Raposa.

Audiência

Denunciado pelo Ministério Público do Trabalho da Bahia (MPT-BA) por “trabalho excessivo” na Central de Atendimento aos Sócios (CAS), o Bahia terá na próxima terça uma audiência no Tribunal Regional do Trabalho (TRT), com o objetivo de conciliar as partes.

adblock ativo