Bahia faz últimos treinos em Praia do Forte para estreia

A pele bronzeada e a roupa colada de suor não mentem: o verão chegou com força na 'terrinha'. E, tal qual um turista ou um típico soteropolitano nessa época do ano, o Tricolor escolheu uma praia do litoral norte para aproveitar o que resta das suas 'férias'.

Desde quarta-feira, 28, o Bahia realiza o resto da sua pré-temporada não no Fazendão, seu campo habitual, mas no estádio de Mata de São João, o refúgio tricolor na Praia do Forte.

O objetivo é deixar o time pronto para a estreia no Baiano, domingo, 1º, contra o Conquista. Mas o que levaria um time a deixar o seu habitat e se deslocar nem tanto assim - são só 60 km, uma hora de ônibus - para uma praia? A resposta é a mesma a de todo cidadão prestes a encarar um compromisso importante: a descontração.

Segundo o gerente de futebol Éder Ferrari, a escolha realizada por questões motivacionais. "Decidimos passar essa última semana com o elenco concentrado para dar aquele 'sprint' antes da estreia", explica. "Queremos fazer um trabalho diferenciado, criar um clima de união", completa.

De fato, o clima tem sido de descontração. Na noite de terça, o elenco assistiu ao documentário "Bahêa, Minha Vida" . Além disso, deve ocorrer nesta quinta um treino aberto para a torcida e uma visita dos jogadores a um projeto social na Reserva de Sapiranga comandado pela prefeitura de Mata de São João.

Segundo Éder, o Bahia usará o CT gratuitamente. O acordo veio por permuta, e envolveu as ações citadas anteriormente. O estádio, construído para receber os treinos da Croácia durante a Copa do Mundo, foi inaugurado em maio do ano passado e custou R$ 3,5 milhões, R$ 2 milhões ao município e o restante ao Governo Federal. Desde que o Mundial acabou, pouco foi utilizado.

Más lembranças

Não é a primeira vez que o Bahia vai para o refúgio. Na reta final da última Série A, a equipe treinou lá antes de enfrentar o Palmeiras, pela 32ª rodada. Não deu certo: o time perdeu por 1 a 0 na Fonte Nova. Depois, vieram mais duas derrotas, para Goiás e Corinthians.

Na ocasião, o elenco ficou num hotel a poucos metros do campo. Dessa vez, o time ficará num resort na praia de Busca-Vida, onde tradicionalmente se concentra. "Foi uma questão de datas. É alta estação e os hotéis da Praia do Forte não atendem nossa demanda", explicou Éder.

Para os supersticiosos, o CT também não deu sorte para a Croácia, eliminada na primeira fase da Copa. Das três que ficaram hospedadas na Bahia, só ela não foi longe: a Alemanha foi campeã e a Suíça chegou às oitavas. Além disso, a Croácia também é azul, vermelho e branco. Haja coincidência...

