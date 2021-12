Bahia faz últimos ajustes e treina bola parada na Fonte

O técnico Guto Ferreira fez os últimos ajustes na equipe nesta quinta-feira, 13, na Arena Fonte Nova, em Salvador, palco da partida contra o Brasil de Pelotas, nesta sexta-feira, 14, às 21h30, em jogo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Na atividade desta quinta, o time fez um treino tático. Depois, os atletas do Tricolor foram submetidos a um treinamento de bola parada, com foco nas faltas laterais, frontais e escanteios.

O lateral-esquerdo João Paulo Gomes, com entorse no joelho, ficou no Fazendão fazendo tratamento, assim como o atacante Mário e o volante Gustavo Blanco, que treinaram na academia.

adblock ativo