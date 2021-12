Bahia faz últimos ajustes antes de pegar o Moto Club

O Bahia trocou o Fazendão por Pituaçu, nesta sexta-feira, 3, para realizar o último treino antes de encarar o Moto Club, neste sábado, 4, às 19h30, no mesmo estádio, pela 2ª rodada da Copa do Nordeste.

Na atividade, o treinador Guto fez um treino técnico e focou nas finalizações. Depois, os atletas treinaram bolas paradas, copm ênfase em escanteios e faltas laterais ofensivas.

Suspenso após o cartão vermelho diante do Fortaleza, na primeira rodada do Nordestão, o volante Juninho está fora do duelo. A tendência é que Edson ocupe a vaga.

