Bahia faz último treino tático em Salvador antes de pegar o Oeste

Os resultados da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B podem devolver o Bahia para o tão sonhado G-4. Pensando nisso, o técnico Guto Ferreira comandou uma atividade focada parte na tática na manhã desta quinta-feira, 20, na última atividade em Salvador antes de embarcar para São Paulo, onde enfrenta o Oeste no sábado, 22, no Estádio Barueri.

Ainda sem o lateral-esquerdo Moisés, a atividade desta quinta também contou com um treino de bola parada, tanto ofensiva quanto defensiva.

No início da tarde, o time foi recebido com festa pela torcida no aeroporto de Salvador. O Esquadrão volta a treinar na manhã desta sexta-feira, 21, em São Paulo, no CT do Palmeiras.

Para voltar ao G-4, o Esquadrão, 6º colocado com 49 pontos, precisa vencer e torcer por uma derrota do Náutico, 5º colocado, com 51 pontos. Em caso de vitória, o Bahia supera o Londrina, 4º, que já jogou na rodada e tem 52 pontos, por causa do número de vitórias, principal critério de desempate da competição.

Relacionados

Goleiros: Anderson, Jean e Muriel

Laterais: Eduardo, João Paulo e Tinga

Zagueiros: Eder, Jackson, Lucas Fonseca e Tiago

Meio-campistas: Feijão, Juninho, Luiz Antonio, Marco Antônio, Régis, Renato Cajá e Renê Júnior

Atacantes: Edigar Junio, Misael, Victor Rangel e Wesley

adblock ativo