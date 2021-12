Bahia faz último treino no Fazendão antes de viajar para o Rio

O Bahia realizou nesta sexta-feira, 19, o último treino no Fazendão antes de encarar o Botafogo. A partida válida pela 30ª rodada do Brasileirão será realziada neste sábado, 20, às 16h, no Engenhão, no Rio de Janeiro.

Antes da atividade, o técnico Enderson Moreira passou um vídeo para os atletas sobre o adversário. Em campo, o camandante do Tricolor fez um trabalho técnico e orientou o posicionamento dos atletas, além de um treino de bola parada. À tarde, toda a delegação seguiu para o Rio de Janeiro.

Para o duelo deste sábado, Elton, recuperado de lesão,volta ao time e pode atuar. Já Tiago e Everson, na transição, estão fora do embate.

