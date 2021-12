Bahia faz último treino no CT do Palmeiras antes de pegar o Oeste

O treino na manhã desta sexta-feira, 21, no CT do Palmeiras, em São Paulo, foi a última atividade do Bahia antes de encarar o Oeste neste sábado, 22, às 15h20, no estádio Barueri, em Barueri (SP), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

O técnico Guto Ferreira realizou um treino tático focado no posicionamento dos atletas do Tricolor. Em outro momento, o time trabalhou jogadas ensaiadas de faltas, escanteios, pênaltis e laterais.

