Bahia faz último treino em São Paulo e segue para Campinas

O Bahia realizou na manhã desta sexta-feira, 12, o último coletivo antes do jogo contra a Ponte Preta neste sábado, 13, em Campinas. O time treinou no Centro de Treinamento do Palmeiras e praticamente está definido para o confronto no Moisés Lucarelli, às 21h.

Antes de rolar a bola, o técnico Cristóvão Borges teve uma longa conversa com os atletas. Os jogadores de linha começaram um breve aquecimento enquanto os goleiros Marcelo Lomba e Omar trabalhavam fundamentos com o preparador Ricardo Palmeira.

Na sequência, os jogadores foram divididos em dois times e a equipe de Fernandão, Souza e Fahel venceu o grupo de Lomba, Neto e Obina por 3 a 2. Wallyson, que não atuou contra o São Paulo, participou da atividade e deve ir para jogo diante da Macaca.

Depois do rachão os atletas aprimoraram as cobranças de bola parada. Às 14h, o grupo seguiu para Campinas (distante 96 km da capital paulista), onde vai ficar concentrado o dia da partida.

