Bahia faz último treino em Salvador antes de duelo contra o Grêmio

O Bahia realizou na manhã desta segunda-feira, 4, no CT Evaristo de Macedo, o último treinamento em Salvador, antes de embarcar para Porto Alegre, onde irá enfrentar o Grêmio, nesta quarta, 6, pela 28ª rodada do Brasileirão Série A.

>>Veja tabela de classificação e jogos da Série A

No gramado da Cidade Tricolor, o técnico Dado Cavalcanti iniciou as atividades como um trabalho voltado especificamente para o setor defensivo do time. Em seguida, o comandante reuniu os titulares para um treino tático, onde foram aplicadas algumas possíveis situações de jogo.

Após o fim do exercício, alguns atletas realizaram um pós-treino na sessão de fisioterapia, enquanto os demais seguiram no campo para um trabalho técnico. O lateral João Pedro, o volante Elton e o atacante Saldanha passaram a manhã aprimorando a parte física na academia do CT.

Nesta terça, 5, o elenco encerra a preparação com bola no Rio de Janeiro. Logo em seguida, a delegação embarca para o Rio Grande do Sul, onde irá enfrentar o tricolor gaúcho.

adblock ativo