Bahia faz último treino em Salvador antes de decidir vaga na Sul-Americana

Na tarde desta terça-feira, 19, o Bahia fez os últimos preparativos antes de viajar ao Uruguai, para enfrentar o Liverpool, nesta quinta-feira, 21, no jogo de volta da primeira fase da Copa Sul-Americana, às 19h15, em Montevidéu.

O treinador Enderson Moreira trabalhou a parte tática do time, com situações ofensivas de 5 contra 4 jogadores, próximos da grande área. Depois eles ficaram no gramado para treinar cobranças de pênalti.

Enderson fez a penúltima atividade com bola. O grupo segue viagem - com escala em São Paulo - para para capital uruguaia, na manhã desta quarta-feira, 20. Já em Montevidéu, Enderson realizará o último treinamento com bola antes da partida decisiva.

O treino tático desta terça foi marcado por algumas baixas. Fernandão, Elton e Rogério, que estão em fase de recuperação, fizeram uma atividade na fisioterapia e musculação. Já Yuri, pelo segundo dia consecutivo, desceu para o gramado mas treinou somente a parte física.

Após ser surpreendido em casa, no último dia 7, e perder por 1 a 0 para o pouco ofensivo time uruguaio, o Bahia tem a missão de tentar reverter o placar na casa do adversário. O Tricolor precisa vencer por dois gols de vantagem para garantir a classificação. Caso marque apenas um gol, haverá disputa de pênaltis. O Liverpool joga por qualquer resultado de empate.

Provável escalação: Douglas; Nino Paraíba, Jackson, Lucas Fonseca e Moisés; Gregore e Douglas Augusto; Artur, Shaylon e Ramires; Gilberto.

🛫 Após dormir em SP, delegação inicia viagem para Montevidéu #Bahia88 pic.twitter.com/HvMGAVfJOz — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) 20 de fevereiro de 2019

