Bahia faz último treino antes de viagem para Maceió

A manhã deste sábado, 30, serviu para o Bahia, sob o comando do técnico Roger Machado, realizar mais um dia de treino para finalizar a preparação antes da viagem para Maceió, onde o Tricolor enfrenta o CSA neste domingo, 1°, às 18h, pela 36° rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

O dia começou com uma atividade técnica em campo reduzido no campo 1 do CT do Fazendão. Em seguida, os atletas aprimoraram cobranças de faltas e pênaltis.

Retornando de uma grave lesão, que o afasta do gramado há meses, o volante Elton desceu novamente para o campo e realizou um treino físico e técnico especial.

Assim, os únicos que ficaram de fora das atividades foram os atacantes Rogério e Marco Antônio, e o lateral-esquerdo Giovanni, que deram continuidade aos seus respectivos tratamentos no departamento médico do clube.

Após o treino, o grupo de jogadores seguiu para a concentração antes de embarcar rumo à capital alagoana.

adblock ativo