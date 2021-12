Bahia faz último treino antes de viagem para Goiânia

No CT Evaristo de Macedo, o Bahia fez o último treinamento antes de viajar para a região Centro-Oeste , onde irá enfrentar o Goiás, na sexta-feira, 16, às 20h, no estádio Hailé Pinheiro, na capital goiana. O confronto é válido pela 16ª rodada do Brasileirão Série A.

Antes da bola rolar na Cidade Tricolor, os atletas exercitaram a parte física, junto com os preparadores do clube. No gramado, Mano Menezes dividiu o elenco em dois grupos e uma parte treinou troca de passes e finalizações, enquanto a outra metade, composta pelos jogadores de defesa, fizeram ajustes de posicionamento.

Logo em seguida, o comandante do Tricolor e seus auxiliares promoveram uma atividade tática de ataque contra defesa em toda a extensão do campo. Mano ainda chegou a montar uma provável equipe titular que deverá ir a campo contra o Esmeraldino e passou instruções de posicionamento e movimentação.

Na parte final, o elenco ainda realizou um treinamento de cobranças de faltas frontais e penalidades.

Por conta do desgaste, o volante Elias realizou apenas um trabalho regenerativo. O lateral-esquerdo Zeca treinou a parte física. Outras baixas foram o lateral-direito João Pedro e o meia Rodriguinho, que se recuperam de lesão e trabalharam na academia e fisioterapia do clube.

A delegação do Bahia já seguiu para Goiânia e, nesta quinta-feira, 15, irá encerrar a preparação visando o duelo contra o Goiás.

