Bahia faz ultimo treino antes de viagem; Doriva faz mistério

Antes da viagem para o duelo contra o Criciúma, nesta terça-feira, 14, às 19h15, no estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina, o elenco do Bahia fez na manhã desta segunda-feira, 14, o último treino no Fazendão. A partida é valida pela 9ª rodada da Série B do Brasileirão.

Em campo, o técnico Doriva manteve o mistério da equipe que entra em campo, já que a imprensa só foi liberada para acompanhar o aquecimento. Mas na coletiva o comandante sinalizou possíveis mudanças no time.

"A ideia é sempre colocar os jogadores que estão no melhor momento em campo. Só que a gente sabe que, por trás do futebol, tem uma parte tática que a gente tem que ter inteligência para usufruir. Eu acho que é viável, desde que os atletas entendam que tem que ter um comprometimento no momento em que está sem a bola", explicou o treinador tricolor.

Sem Edigar Junio, lesionado, a briga pela vaga no time promete ser boa entre Luisinho, que tem sido o substituto, Thiago Ribeiro, Zé Roberto e Régis. Devido às boas exibições, inclusive atuando ao lado de Cajá, Régis não está descartado para sair jogadno. Na lateral esquerda, Moisés deve começar no lugar de João Paulo.

