Bahia faz último treino antes de pegar o Flu de Feira

Mais uma vez com a presença do atacante Maikon Leite, o elenco do Bahia finalizou nesta terça-feira, 21, a preparação para encarar o Fluminense de Feira, em partida válida pela 6ª rodada do Campeonato Baiano. O duelo será realizado nesta quarta, 22, às 21h45, no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana.

Apesar de treinar com bola, o técnico Guto Ferreira revelou, em coletiva nesta terça, que Maikon só vai estrear com a camisa do Esquadrão após o Carnaval.

Na atividade desta terça, o técnico tricolor comandou um trabalho com bola e também testou o time que deve começar jogando diante do Touro do Sertão.

O atacante Edigar Junio continua de fora do time. Nesta terça, ele fez um treino de transição física, assim como os laterais Wellington Silva e Matheus Reis. Já o volante Yuri ficou apenas na fisioterapia.

Os relacionados seguem viagem para Feira na noite desta terça. A outra parte do elenco vai treinar nesta quarta no Fazendão, em preparação para o jogo diante do Paraná, neste sábado, 25, no estádio Vila Capanema, no Paraná, pela 2ª fase da Copa do Brasil.

