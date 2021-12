Bahia faz último treino antes de pegar o CRB

Com portas fechadas para a imprensa, o elenco do Bahia fez na tarde desta quinta-feira, 9, o último treino antes do duelo contra o CRB, em Pituaçu, local da partida desta sexta, 10, às 19h15, pela 8ª rodada da Série B do Brasileirão.

O técnico Doriva voltou a trabalhar as jogadas de bola parada em escanteios e faltas laterais. No fim, o grupo treinou finalizações, principalmente nos chutes frontais.

Com o retorno de Edigar Junio, poupado do último jogo, em Goiânia, por conta de um incômodo muscular, o treinado tricolor terá todo o elenco à disposição nesta sexta. O atacante briga por vaga com Luisinho e Thiago Ribeiro. Hayner e Tinga também disputam a lateral direita.

