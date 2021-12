Bahia faz último treino antes de jogo com Bragantino

O Bahia encerrou a preparação para a partida contra o Bragantino com treino no CT do São Paulo, na Barra Funda, zona oeste da capital paulista, na manhã desta sexta-feira, 5.

O confronto ocorre no sábado, 6, no Estádio Nabi Abi Chedid, no município de Bragança, em São Paulo. O tricolor está na terceira posição, dois pontos atrás do líder Botafogo, enquanto a equipe paulista está na 18ª colocação.

De olho na liderança da Série B do Brasileirão, o técnico Sérgio Soares fez treino tático de posicionamento em campo e finalização, sobretudo de bolas paradas, como penalidades e cobranças de falta.

Para o duelo, o Esquadrão tem a ausência de Tony na lateral direita, que será substituído por Adriano "Apodi" - ex jogador do Vitória da Conquista e eleito o melhor lateral-direito do Campeonato Baiano deste ano.

A equipe ainda tem os retornos de Robson e Pittoni nos lugares de Jailton e Yuri, respectivamente. Maxi Biancucchi, que esteve fora dos últimos quatro confrontos do tricolor, deve voltar à equipe titular no lugar de Zé Roberto ou Rômulo.

Após o trabalho, o tricolor viajou para Atibaia - cidade próxima ao local da partida -, onde fica concentrado até horas antes do confronto contra o Bragantino.

adblock ativo