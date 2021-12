Bahia faz último treino antes de enfrentar o Santa Cruz-RN

Na manhã desta terça-feira, 5, sob chuva em Salvador, o elenco do Esporte Clube Bahia fez o último treino antes de viajar para enfrentar o Santa Cruz-RN, nesta quarta-feira, 6, pela segunda fase da Copa do Brasil, às 19h15, na Arena das Dunas.

O técnico Enderson Moreira dividiu a atividade em três partes com finalizações, treino tático e por fim, jogadas de bola parada. No fim do trabalho no campo, alguns jogadores ainda treinaram cobranças de pênalti. Os atletas almoçaram no Fazendão e embarcaram nesta tarde para a capital potiguar.

Com jogo único, o Esquadrão não tem a vantagem do empate, ou seja, se igualar o placar com o time de Natal, terá que decidir nos pênaltis. Quem avançar, enfrenta na terceira fase o CRB que eliminou o Goiás nos pênaltis (3 x 2) após empatar em 1 a 1 no tempo normal.

Provável escalação do Bahia: Douglas, Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Jackson e Moisés; Gregore (Flávio) e Douglas Augusto; Artur (Élber), Ramires e Shaylon; Gilberto.

adblock ativo