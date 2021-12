Bahia faz último treino antes de confronto pela Copa do Nordeste

O elenco do Bahia não teve folga para curtir o Carnaval em Salvador. Os jogadores do Tricolor se reapresentaram na manhã desta sexta-feira, 1, e fizeram o último treino antes de viajar para enfrentar o Altos-PI, em partida válida pela Copa do Nordeste, neste sábado, 2, às 16h, no estádio Albertão, em Teresina.

Na sessão de treinos, Enderson Moreira fez atividade em campo reduzido, focado na posse de bola e movimentação. Os defensores tiveram um trabalho específico, montado pelo auxiliar Cláudio Prates.

As baixas no campo de treinamento foram os meias Artur, que é dúvida para a partida por conta de uma virose, e Guilherme, com dores na panturrilha. No campo 2, Elton e Fernandão participaram de um trabalho com bola.

Bahia visita o Altos-PI na tentativa de encostar nos primeiros colocados da tabela. Somando 6 pontos em quatro jogos, o Tricolor ocupa a 5ª colocação do Grupo B na competição regional.

