Bahia faz último treino ainda com dúvidas na linha de frente

Se o clima de "já ganhou" contagia parte da torcida do Bahia, o técnico Marquinhos Santos declarou no meio da semana que o time vai trabalhar duro no segundo jogo da final do Campeonato Baiano, neste domingo, 13. Mais ainda por conta do possível desfalque de dois atletas, fundamentais na equipe durante a fase de grupos e os duelos decisivos da competição.

Artilheiro do time no torneio com quatro gols, o meia Anderson Talisca foi poupado mais uma vez das atividades em campo e não participou do rachão realizado pelos jogadores na manhã deste sábado, 12, no Fazendão. O mesmo ocorreu com Rhayner, que fez somente trabalhos físicos com o meia na academia do clube.

A dupla ainda não sabe se vai poder entrar em campo no clássico e só deve ser informada neste domingo se terá condição de atuar. Os dois não treinaram dois dias durante a semana e ainda sofrem com dores no tornozelo (Talisca) e na panturrilha (Rhayner).

Desfalque certo será o lateral Guilherme Santos, que sofreu uma lesão na coxa e será obrigado a sentir a emoção da decisão somente como espectador. Durante a semana Marquinhos Santos testou Pará e Raul na posição. Expulso no primeiro jogo, Uelliton também está fora da partida.

Após uma longa conversa com o treinador e uma discussão sobre o Vitória com vídeos exibidos pela comissão técnica, os atletas seguiram para o campo para o treino recreativo. A equipe de Fahel bateu o time de Maxi Biancucchi por 2 a 0.

Depois das atividades, os atletas partiram para a concentração, onde vão permanecer até horas antes do confronto. A partida decisiva será neste domingo, às 16h, no estádio de Pituaçu.

