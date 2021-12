Bahia faz último amistoso visando a Copa SP

Após o recesso de Natal, os jogadores da equipe juvenil do Bahia voltam ao batente para o último amistoso antes de viagem para Taubaté, em São Paulo, cidade que abrigará os jogos do Esquadrãozinho na Copinha.

A equipe encara o Dois de Julho Esporte Clube, no Estádio Municipal de Madre de Deus, às 9h30, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). O grupo é formado por atletas adultos da seleção local e outros jogadores que passaram pela base do Bahia e outros clubes do Estado. Nos três amistosos disputados o tricolor segue com 100% de aproveitamento.

