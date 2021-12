Bahia faz treino técnico no Fazendão com foco no Vasco

Com foco na transição de jogadas rápidas, o elenco do Bahia deu sequência nesta quarta-feira, 4, à preparação para a partida de sábado, 7, contra o Vasco, válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será realizado às 11h, no estádio São Januário, no Rio de Janeiro.

Antes da atividade, o grupo assistiu a vídeo do triunfo contra o CSA. Em campo, o técnico Roger Machado comandou um treinamento de finalizações. Depois, o provável time titular fez um trabalho de transição rápida da defesa para o ataque. Por fim, o treinador aplicou um trabalho tático.

Recuperado de lesão, o atacante Rogério participou normalmente do treinamento. No entanto, ficou de fora do coletivo e fez um treino à parte com o preparador Paulo Paixão. Os desfalques foram novamente o volante Elton, com um incômodo no joelho, e o zagueiro Ernando, que se recupera de uma cirurgia. Eles seguem tratamento na fisioterapia.

O Tricolor finaliza a preparação para o jogo contra o time carioca na manhã desta quinta, 5, quando o grupo de jogadores volta a treinar no Fazendão.

adblock ativo