Bahia faz treino técnico e Tinga aparece no BID

Após a chegada a Salvador, na manhã desta terça-feira, 16, o elenco do Bahia realizou um treino técnico à tarde no Centro de Treinamento do Fazendão, no bairro de Itinga, em Salvador.

Primeiro, os atletas trabalharam com foco nos cruzamentos e finalizações. Em seguida, o grupo fez atividade em campo reduzido.

O lateral-direito Tinga participou do treino e, tendo sido regularizado na manhã desta terça, poderá atuar na quinta, 18, diante da Juazeirense, na Fonte Nova.

