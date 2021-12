Bahia faz treino técnico com bola visando jogo contra CRB

O técnico Guto Ferreira focou nesta terça-feira, 20, em um trabalho técnico com bola em preparação para o duelo contra o CRB neste sábado, 24, às 16h20, no estádio Rio Pelé, em Maceió, válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

O Galo é adversário direto do Esquadrão na briga pelo G-4. O time alagoano ocupa a 5ª colocação com os mesmos 39 pontos do Tricolor, 4º colocado, que leva vantagem no saldo de gols, 13 a 3.

Na atividade desta terça, o time se concentrou em aperfeiçoar os passes, treinar a posse de bola e a transição. Com pubalgia, o volante Gustavo Blanco foi poupado do treinamento. João Paulo Gomes, com entorse no joelho, está em recuperação.

Outra baixa ficou por conta do meia Renato Cajá, liberado para viajar e resolver problemas pessoais. O jogador volta aos treinos nesta quarta-feira, 21, às 15h, junto ao restante do elenco.

