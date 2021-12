Bahia faz treino tático para jogo contra Tupi-MG

O elenco do Bahia fez um treino tático na tarde desta sexta-feira, 7, no Fazendão, em Salvador, dando continuidade à sua preparação para o duelo contra o Tupi-MG no domingo, 9, às 19h30, na Arena Fonte Nova, válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

João Paulo Gomes, contundido, ficou na fisioterapia. Gustavo Blanco, com dores no púbis, não treinou. Dedé, Mário e Yuri foram a campo, mas trabalharam à parte.

Durante a atividade desta sexta, o técnico Guto Ferreira fez alterações e testou a provável equipe que entrará em campo. Porém, a definição do time titular deve acontecer apenas no treinamento deste sábado, 8, às 15h, na Fonte Nova, palco do duelo.

