Bahia faz treino tático antes de viagem para Curitiba

Eliminado da Copa do Brasil há dois dias, o Bahia volta as atenções para a Série B. O Tricolor realizou nesta sexta-feira, 20, o último treinamento antes de encarar o Paraná, neste sábado, 21, no estádio Durival Britto. O elenco participou de um trabalho tático, que inclui cobranças de faltas e escanteios.

Mais uma vez, o meia Rômulo e os atacantes Edigar Junio e Hernane fizeram atividade física no campo, dando prosseguimento à fase de transição, mas ainda não terão condições o duelo contra o clube paranaense.

O meia Renato Cajá, que aguarda sua regularização e aprimora o condicionamento físico e técnico, fez um treino regenerativo, já que disputou um coletivo contra o time sub-23 no dia anterior. O volante Yuri, que se recupera de uma cirurgia no joelho, trabalhou na academia do Fazendão. Confira abaixo os jogadores relacionados para pegar o Paraná.

