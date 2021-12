Bahia faz treino regenerativo após goleada

Após a goleada diante do Fluminense de Feira no jogo-treino nesta quarta, 20, os jogadores do Bahia fizeram um treino regenerativo na manhã desta quinta, 21. O elenco tricolor se reuniu na academia para fazer um trabalho físico e de prevenção de lesões. Eles também participaram de atividades de fisioterapia.

Os atletas também terão treino pela tarde no Fazendão. Eles se preparam para enfrentar o Santos, no amistoso em homenagem aos 85 anos do clube que será realizado neste sábado, 23, na Fonte Nova.

