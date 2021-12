Bahia faz treino no Fazendão antes de viagem

O técnico Doriva comandou nesta terça-feira, 12, um coletivo-tático e um treino com bolas paradas, encerrado a preparação para a semifinal do Nordestão contra o Santa Cruz.

O lateral Tinga, que se recuperou de uma lesão no joelho, desceu para o campo e trabalhou a parte física, com o preparador Luiz Andrade. Já o volante Yuri e o atacante Mário se trataram no departamento médico. O atacante Henrique fez um trabalho físico na academia e ainda se das dores lombares.

Para a partida contra o clube pernambucano, que acontece nesta quarta-feira, às 21h45, no estádio do Arruda, o Bahia deve entrar em campo com Marcelo Lomba; Hayner, Lucas Fonseca, Éder e João Paulo Gomes; Feijão, Danilo Pires e Juninho; Thiago Ribeiro, Edigar Junio e Hernane.

Após a atividade no Fazendão, a delegação do Tricolor seguiu, à tarde, para Recife.

