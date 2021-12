Bahia faz treino leve e está pronto para encarar o Flamengo

O elenco tricolor realizou na tarde desta terça-feira, 30, o último treino para o jogo contra o Flamengo pela décima rodada do Brasileirão. O time fez apenas um trabalho recreativo no Fazendão e o técnico Cristóvão Borges não divulgou o time que vai começar a partida.

Sem o meia Feijão, suspenso pelo terceiro amarelo, Fahel - que retorna de suspensão - poderá retornar ao time titular caso o treinador monte o time com três volantes e um homem na armação das jogadas. Lucas Fonseca também treinou e deve formar a zaga com Titi.

Com um jogo a mais que a maioria dos times que brigam pela ponta, caso derrote o Flamengo, o Bahia poderá terminar a rodada dentro do G4. E, a depender de uma combinação de resultados, dormir na liderança do Brasileirão.

Os jogadores permanecem concentrados em um hotel até a noite desta quarta, momentos antes da partida, quando segue para a Arena Fonte Nova. O duelo está marcado para às 21h50.

